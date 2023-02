Muzeum Krakowa ogłosiło konkurs na najpiękniejsze drzewko emausowe Anna Piątkowska

Krakowianie po raz dziewiąty wybiorą najpiękniejsze drzewko emausowe

Po raz dziewiąty Muzeum Krakowa zaprasza mieszkańców do wykonania drzewka emausowego i wzięcia udziału w dorocznym konkursie na najpiękniejszą ozdobę odbywającym się w Domu Zwierzynieckim. Tegoroczne drzewka emausowe będą przyjmowane na skwerze przed klasztorem norbertanek w sobotę 1 kwietnia, od godziny 10.00 do 12.00, prace można zgłaszać także online. Ogłoszenie wyników nastąpi w Poniedziałek wielkanocny, 10 kwietnia, o godz. 12.00 w pałacu Krzysztofory. Do 14 maja drzewka można będzie zobaczyć na wystawie pokonkursowej.