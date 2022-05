Muzeum Fotografii w Krakowie otwiera wystawę główną Julia Kalęba

Inauguracja głównej wystawy "Co robi zdjęcie?" odbędzie się w budynku Muzeum Fotografii przy ulicy Rakowickiej 22A o godz. 19. Aneta Zurek / Polska Press

"Co robi zdjęcie?" to tytuł wystawy stałej, która w połowie maja zostanie otwarta w nowej siedzibie MuFo przy ul. Rakowickiej. Będzie to pierwsza tego typu ekspozycja w Polsce - przekrojowo prezentująca zarówno historię fotografii, jej również teraźniejszość i przyszłość.