Muszyna/Poprad. Na tory wraca hit turystyczny Małopolski czyli Beliansky Express. To okazja do zimowej wycieczki na Słowacje. Zdjęcia Tatiana Biela

Widoki z okien pociągu zapierają dech w piersiach. Nie trzeba nawet wstać z fotela, żeby zobaczyć piękne widoki Tatr Artur Królikowski Zobacz galerię (21 zdjęć)

Dobra wiadomość dla wielbicieli górskich wycieczek. 31 grudnia wraca na tory popularny wśród turystów Beliansky Express, kursujący na trasie Muszyna - Poprad Tatry (ostatni kurs 26 lutego). Podróż tym pociągiem, trwająca niespełna dwie godziny, to nie tylko okazja do jednodniowego wypadu na Słowację, ale także do podziwiania wspaniałej panoramy Tatr rozpościerającej się za oknami pojazdu. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela). Godziny odjazdu pociągu z Muszyny do Popradu Tatry godz. 10 oraz 17.56, droga powrotna z Popradu Tatry do Muszyny 7.29 oraz 15.29. Na razie nie wiadomo jeszcze jakie będą ceny biletów.