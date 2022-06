Muszyna. W Ogrodach Tematycznych urodził się biały daniel. Władze uzdrowiska szukają dla niego imienia. Zobaczcie zdjęcia Tatiana Biela

Muszyńskie ogrody mają nowego lokatora. To maleńki biały daniel, który powiększył stadko tych uroczych zwierzaków. - Nie tylko nie martwimy się tym, ale się bardzo cieszymy, bo jak to mówi przysłowie:" od przybytku głowa nie boli" - skomentował na swoim profilu facebookowym burmistrz Jan Golba, dzieląc się z internautami tą radosną nowiną. Choć zwierzak dopiero co przyszedł na świat, już wesoło bryka ze starszymi danielami. Natomiast burmistrz prosi o pomoc w wyborze imienia dla malucha i zapowiada "pępkówkę". Daniele można zobaczyć w Ogrodach Tematycznych na os. Zapopradzie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Muszyny.