Mundialowy zawrót głowy. Jak udźwignąć oczekiwania milionów Polaków? Co na stadionach robią "małpki"?

Mundialowy stres. Jak udźwignąć oczekiwania milionów Polaków? To nie łatwa sztuka, nawet dla najlepszych

Młodzi milionerzy, jak co cztery lata spotkali się, by pokopać piłkę. Jednym ta sztuka wychodzi lepiej innym gorzej. Często wytłumaczeniem dla słabej postawy na boisku bywa stres. No bo przecież 11 panów w krótkich spodenkach musi unieść na swoich barkach oczekiwania milionów Polaków. Bez wątpienia to duża presja. Nie wszyscy są w stanie ją udźwignąć, czasem przytłacza nawet tych najlepszych. Robert Lewandowski nie poradził sobie z nią w meczu z Meksykiem marnując rzut karny.

"Stres to ma lekarz wykonujący operację dziecka", "Stresować się musi ojciec, który nie ma co dziecku dać na obiad" - jak zwykle w takich przypadkach padają hasła. Można wartościować stres oraz to, czyj ból jest większy, tylko czy to ma sens? "Każdemu jego Everest" rzec by można. Każda osoba mierzy się ze swoimi wyzwaniami i to one są dla niej najtrudniejsze do pokonania. I nie ma co się licytować, kto ma w życiu gorzej.