MŚ piłkarzy ręcznych. Słoweńcy nie dali szans Czarnogórcom w Tauron Arenie Kraków. Zobaczcie zdjęcia

Obie drużyny już dużo wcześniej straciły szansę na awans do ćwierćfinałów, w swym ostatnim występie w tym turnieju chciały się jednak pokazać z jak najlepszej strony. Przez cały czas przeważali Słoweńcy, którzy kilka razy seriami zdobywali gole, doprowadzając m.in. ze stanu 4:2 do 9:2 i z 12:8 do 16:8.

Czarnogórom, którzy rozpoczęli mecz bez kilku podstawowych zawodników, a w dodatku popełniali mnóstwo błędów w obronie i grali bardzo nieskutecznie w ataku, tylko dwukrotnie udało się strzelić dwie kolejne i raz trzy kolejne bramki. W drugiej połowie spotkania starali się odpowiadać trafieniem na gol rywala, ale ten do końca gry utrzymywał kilkubramkową przewagę.