MŚ piłkarzy ręcznych. Francuzi lepsi od Hiszpanów. Awansowali z pierwszego miejsca w „polskiej" grupie. Zobaczcie zdjęcia

Obie drużyny już wcześniej zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów. Stawką spotkania było więc „tylko" pierwsze miejsce w grupie, co będzie skutkować spotkaniem się w 1/4 finałów MŚ z drugim zespołem grupy III, czyli Niemcami lub Norwegią (zagrają one ze sobą w poniedziałek, mają po tyle samo punktów).