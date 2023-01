MŚ piłkarzy ręcznych 2023. Trener Patryk Rombel chce nadal prowadzić reprezentację. Widzi progres w jej grze

„Biało-czerwoni” już wcześniej – po porażce z Hiszpanią 23:27 – stracili szanse na awans do ćwierćfinału MŚ i pierwszą okazję do gry w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Mogą jeszcze powalczyć o awans do IO 2024 w mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech (w eliminacjach grają z Francją, Włochami i Łotwą), które też będą okazją do odebrania olimpijskiej nominacji lub trafienia do turnieju kwalifikacyjnego.