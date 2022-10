MŚ 2022 w amp futbolu. Porażka „Biało-czerwonych" w meczu z Uzbekistanem. Sześciu wiślaków w wyjściowym składzie

W wyjściowej siódemce polskiej reprezentacji zagrało aż sześciu zawodników Wisły Kraków: Igor Woźniak, Przemysław Świercz, Jakub Kożuch, Kamil Rosiek, Krystian Kapłon i Kamil Grygiel, a w trakcie gry na boisko wszedł były zawodnik „Białej Gwiazdy" Mariusz Adamczyk. Siódmym podstawowym graczem naszej drużyny był Bartosz Łastowski z Kuloodpornych Bielsko-Białej.

Obie drużyny od początku spotkania dążyły do objęcia prowadzenia, ale strzały ich zawodników były blokowane. W 7 min Kudrat Khudoykulov minął naszego bramkarza Igora Woźniaka, jednak w sukurs temu ostatniemu pospieszył Krystian Kapłon i Uzbek z ostrego kąta uderzył niecelnie. 2 min później po rzucie wolnym Kamil Rosiek zagrał do Bartosza Łastowskiego, a ten trafił do siatki.