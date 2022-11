MŚ 2022. Gruby sztruks, czyli kadra na mundial w Katarze bez Mateusza Klicha [FELIETON]

Wiele osób, nie tylko w Polsce, bo decyzja naszego selekcjonera odbiła się też głośnym echem w Anglii, Holandii i Argentynie, jest zaskoczonych pominięciem wychowanka Tarnovii, jednego z najdroższych graczy w historii Cracovii. To w zasadzie zostało jednak przesądzone we wrześniowym meczu z Walią. Tuż po nim napisałem, że stanie się on dla Michniewicza punktem wyjścia do wszelkich kadrowych decyzji. Wyświechtane stwierdzenie, iż „zwycięskiego składu się nie zmienia”, mimo wprowadzenia tysięcy technologicznych nowinek służących do analizy występów na boisku, nic nie straciło na aktualności. Jak przychodzi co do czego, to w pamięci trenera zostaje ostatnie spotkanie, w którym wystawieni przez niego zawodnicy odnieśli sukces lub zawiedli. Jeśli to pierwsze, mają plac w kolejnym meczu i kropka.