Mrozu zaśpiewa w Krakowie w ramach Złotej Trasy. Koncert popularnego piosenkarza w niedzielę 3 kwietnia w klubie Studio

Mrozu zawita w ramach Złotej Trasy do dziewięciu polskich miast. Fani będą mogli po raz pierwszy usłyszeć utwory z nowej płyty. Na koncertach nie zabraknie oczywiście największych hitów Mroza, jak „Nic do stracenia”, „Aura”, „Bo jak nie my to kto”, które zabrzmią w nowych, tanecznych aranżacjach.

„To co traci kolor, zamienimy w złoto” - śpiewa Mrozu w pierwszym hitowym singlu zapowiadającym szósty album w jego karierze. Wszystko wskazuje na to, że artysta za cel postawił sobie pisać utwory, które podnoszą jego słuchaczy na duchu. Radość, energetyczna dawka szaleństwa - zarówno na scenie, jak i pod nią, dbałość o muzyczne i wizualne szczegóły - właśnie tego możemy się spodziewać po nadchodzących koncertach Mroza.