MPK wyremontowało dwa autobusy dla Szwedów. W zamian Kraków otrzymał zabytkowy pojazd

Pokaz wyremontowanych Scanii odbył się na terenie zajezdni autobusowej Wola Duchacka. Uczestnicy mogli nie tylko zobaczyć te pojazdy, ale także się nimi przejechać. Była to jedyna taka okazja, ponieważ w najbliższym czasie obie Scanie trafią do stolicy Szwecji, gdzie będą wykorzystywane podczas różnych okazjonalnych wydarzeń związanych z historią komunikacji miejskiej.

Autobusy zostały wyprodukowane w 1987 i 1999 roku. Nie można ich już zobaczyć na regularnych liniach na ulicach Stockholmu, gdzie przez lata przewoziły pasażerów. Po ich wycofaniu z SL (Storstockholms Lokaltrafik) były eksploatowane u innych przewoźników do ok. 2013 roku. Młodszy autobus jest ostatnim egzemplarzem tego modelu wyprodukowanym przez Scanię. Dla szwedzkich miłośników autobusów stanowią one nie lada gratkę. Kilka lat temu zakupili oba pojazdy, ale wyeksploatowane autobusy coraz częściej sprawiały problem nawet w okazjonalnej eksploatacji. Postanowiono je więc wyremontować. Dlatego właśnie trafiły do krakowskiego MPK, które znając budowę i konstrukcję obu pojazdów, pomogło je naprawić. W obu przeprowadzono reparację układów hamulcowych, połączoną z wymianą wielu elementów gumowych i metalowych. Wykonano naprawę zawieszeń, układów chłodzenia, wymieniono skorodowane i uszkodzone elementy nadwozia i szyby. Pojazdy zostały także na nowo pomalowane.

Autobus Scania CR111M, który trafił to Krakowa, został wyprodukowany w 1978 roku i był użytkowany przez jednego z operatorów realizujących przewozy dla Storstockholms Lokaltrafik do początku lat 90. XX w. Następnie został odsprzedany prywatnemu użytkownikowi, który przez kilka lat eksploatował go jako ruchome kino. W ostatnich latach pozyskało go szwedzkie stowarzyszenie miłośników historycznych pojazdów, które na powrót go uruchomiło.