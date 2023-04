MPK w Krakowie na wojennej ścieżce z pocieraniem monetami o automaty biletowe. Będą specjalne płytki i podziękowania Piotr Rąpalski

"Niestety nie możemy już pozostać obojętni wobec bardzo częstego zachowania pasażerów, które polega na pocieraniu monet o automaty biletowe. To wbrew powszechnej opinii, nic nie daje, poza tym, że niszczona jest powłoka lakiernicza automatów" - tak zaczyna się wpis MPK na facebookowej grupie przewoźnika. Widząc, że nie przekona pasażerów do zerwania z pocieraniem, zainstaluje na automatach... płytki dla pocierających. Co o tym sądzicie? Dobry pomysł czy całkiem udany primaaprilisowy żart?