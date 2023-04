Można zostać właścicielem książek z biblioteki Adama Mickiewicza z autografem wieszcza

Pierwsza z książek to druga część czterotomowej edycji dzieł Moliera, zawiera osiem dramatów: "La Princesse d'Elide" (Księżniczka Elis), "Le Mariage forcé" (Małżeństwo przymuszone), "L'Amour médecin" (Miłość lekarzem), "Le Misanthrope" (Mizantrop); "Dom Juan, ou le Festin de Pierre" (Don Juan); "Le Médecin malgré lui" (Lekarz mimo woli), "Le Sicilien, ou L'Amour peintre" (Sycylianin czyli miłość malarzem), "Amphitryon" (Amfitrion).

Dwa tomy, które trafiły na krakowską aukcję, pochodzą z czterotomowej liońskiej edycji dramatów Moliera należały do paryskiego księgozbioru Adama Mickiewicza. Właściciel opatrzył je swoim podpisem „A. Mickiewicz” na przedniej wyklejce. W jednym z tomów dodatkowo odbił, słabo dziś widoczną pieczątkę monogramową A. M.

Druga własność Mickiewicza to trzecia część czterotomowej edycji dzieł Moliera. Ten tom zawiera 6 dramatów: "L'Avare" (Skąpiec), "George Dandin ou le Mari confondu" (Grzegorz Dyndała), "Le Tartuffe ou l'Imposteur" (Świętoszek), "Le Bourgeois gentilhomme" (Mieszczanin szlachcicem), "Monsieur de Pourceaugnac" (Pan de Pourceaugnac) i "Les Fourberies de Scapin" (Szelmostwa Skapena).

Adam Mickiewicz przebywał w Paryżu, niemal stale, od 1832 roku do wyjazdu do Konstantynopola w 1955 roku.

Książki stanowiły jeden z działów biblioteki Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, który po długiej wojennej tułaczce trafił w 1954 roku do Warszawy. Pierwotnie opiekę nad księgozbiorem zmarłego w 1855 roku ojca sprawował Władysław Mickiewicz, który włączył go do zbiorów zorganizowanego przez siebie paryskiego muzeum. Zgromadzony w ten sposób zespół opatrzył Władysław swoim odręcznym wpisem „Z książek Adama Mickiewicza”, lub podobnym.