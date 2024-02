Można się już zapisywać na VII Dyktando Krakowskie - największy w Polsce konkurs ortograficzny

VII Dyktando Krakowskie odbędzie się 9 marca (sobota) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie się składało z dwóch kategorii: "otwartej" (dla osób powyżej 15. roku życia) oraz "junior" (dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia). Zwycięzca kategorii "otwartej" otrzyma tytuł Krakowskiego Mistrza Ortografii i atrakcyjne nagrody. UJ informuje, że - jak w każdej edycji konkursu - w tej również nie zabraknie krakowskich obwarzanków oraz upominków dla wszystkich uczestników.

Rejestracja odbywa się w dwóch turach:

Dyktando to główne wydarzenie Miesiąca Języka Ojczystego, odbywającego się od 21 lutego do 21 marca, organizowane przez Wydział Polonistyki UJ. W ramach MJO przeprowadzane są konkursy i warsztaty dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także konkurs na gadkę, skierowany do szerszego grona odbiorców. Podczas całego MJO członkowie Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ będą prowadzić językoznawcze warsztaty w małopolskich szkołach.