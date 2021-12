MotoMikołaje podbijają Kraków! Pasjonaci dwóch kółek już po raz 19. zorganizowali świąteczną akcję dla najmłodszych pacjentów [ZDJĘCIA] Karina Czernik

Dziesiątki przebranych w świąteczne stroje pasjonatów motocykli podbiło miasto świątecznym korowodem. A to wszystko, by wywołać uśmiechy na twarzach małych pacjentów krakowskiego szpitala dziecięcego. Parada MotoMikołajów tuż po godzinie 11.00 wystartowała spod Domu Wędkarza w Nowej Hucie i zmierza aż do Prokocimia.