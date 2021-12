MotoMikołaje opanowali Kraków! Pasjonaci dwóch kółek zorganizowali świąteczną akcję z myślą o najmłodszych [ZDJĘCIA] Karina Czernik

Dziesiątki przebranych w świąteczne stroje pasjonatów motocykli podbiło miasto radosnym korowodem. A to wszystko, by wywołać uśmiechy na twarzach małych pacjentów krakowskiego szpitala dziecięcego. Parada MotoMikołajów tuż po godzinie 11.00 (w sobotę, 5 grudnia) wystartowała spod Domu Wędkarza w Nowej Hucie, by niecałą godzinę później zameldować się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Tam pokazali się najmłodszym pacjentom przez szyby, a niektórzy wykonali przy tym akrobacje na linach.