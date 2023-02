Morskie Oko w Tatrach. Wódka, piwko, papierosy. I do tego śmieci byle gdzie

Turystyka górska w rejonie Morskiego Oka schodzi na psy. To co się działo tam w ostatnią środę, woła o pomstę do nieba. Nad ten słynny tatrzański staw dotarły grupy "turystów", które najwyraźniej pomyliły Morskie Oko z Krupówkami.

- Miałem okazję spotkać taką grupę. Przez całą drogę palili papierosy, a pety wyrzucali pod nogi. Gdy dotarli nad Morskie Oko, na brzegu stawu otworzyli sobie wódkę i popijali - mówi nam jeden z wędrowców. Gdy zwrócił im uwagę, że to park narodowy, obszar chroniony i nie wolno tu śmiecić, usłyszał, że jak się nie odczepi, to go pobiją.

Inna grupa młodych ludzi postanowiła zrobić sobie posiady przy piwie na lodowej tafli Morskiego Oka. - Zresztą okolica stawu i szlaku jest teraz wyjątkowo zaśmiecona. Pełno puszek po piwie, papierków po batonikach, czy właśnie niedopałków papierosów. Ja nie wiem, co to za ludzie są, ale na pewno nie nazwałbym ich turystami. Im chyba Morskie Oko pomyliło się z dyskoteką "Morskie Oko", która jest na Krupówkach - mówi mężczyzna, który rozbawionej gawiedzi zrobił zdjęcia.