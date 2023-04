Monumentalny dokument "Matczyzna" będzie miał premierę na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym

- Kiedy zaproponowano nam ten film do konkursu wiedziałem, że dwa miesiące wcześniej wystartuje na CPH:DOX, ale nie byliśmy zazdrośni, podzieliliśmy zachwyt z naszymi duńskimi kolegami - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. - Kopenhaga to zawsze gwarancja najwyższej jakości. A to co dzieje się od paru lat w Białorusi i na granicy z nią porusza nas Polaków do głębi. Uznanie międzynarodowego jury tylko potwierdza nasz wybór.