Moje miasto. Przydałyby się nowe Planty w Krakowie Piotr Tymczak

W połowie roku ma być gotowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki. Ma z niego korzystać wiele tysięcy pasażerów. Aż się prosi o to, aby inaczej urządzić otoczenie, stworzyć aleję dla pieszych, wprowadzić zieleń. Miasto ma na to pomysły, ale to powinno powstawać już, a nie za kilka lat. Przydałby się większy projekt odnowienia całych Plant Dietlowskich, powrót do czasów ich świetności, a nie tylko punktowe działania.