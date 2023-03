Moje miasto. Płaćmy za kilometry przejechane tramwajami i autobusami, a nie za długi Krakowa

Teraz mamy bilety czasowe: 20, 30, 90-minutowe. Są wyznaczone rozkłady, godziny przyjazdów i odjazdów. Wszystko niby jest w porządku, ale do czasu, gdy pojazdy ugrzęzną w korkach albo dojdzie do awarii i bilet trzeba będzie kupić nowy co zwiększa dwukrotnie koszt przejazdu.

Płaćmy więc za przejechany dystans. Od lat mówiło się o wprowadzeniu tzw. biletów przystankowych – tj. opłaty za liczbę przejechanych przystanków. W przypadku autobusów niektóre kursują na liniach przyspieszonych, rzadziej więc się zatrzymują. Oznaczałoby to, że szybszy przejazd byłby tańszy, bo byłoby mniej przystanków.

Najnowszy pomysł to bilet dynamiczny - opłata za liczbę przejechanych kilometrów i to w linii prostej od miejsca A do miejsca B. Wreszcie ktoś się zreflektował, że to mogłoby być najlepsze dla mieszkańców. Na wprowadzenie systemu jednak poczekamy pewnie lata.