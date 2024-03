Moje miasto. Kraków jako zimowy kurort ze stokiem narciarskim i skocznią między blokami

Całoroczne Centrum Sportów Zimowych planowane jest w Małym Płaszowie od lat. Do tego miał tam być basen. Dotychczas wydawało mi się, że dołożono do tego zimową infrastrukturę, żeby projekt się rozrósł, nie było na to pieniędzy i było wytłumaczenie, dlaczego nie ma tam jeszcze nowego basenu, tak jak na innych osiedlach. Jest jednak szansa na pojawienie się funduszy unijnych i temat ożył.

W kompleksie do sportów zimowych zaplanowano górkę saneczkowo-narciarską z nawierzchnią umożliwiającą zjazdy bez śniegu, a także umiejscowiony wewnątrz obiektu całoroczny halowy „stok narciarski”. Do tego ma powstać trasa biegowa/nartorolkowa, całoroczny tor do narciarstwa biegowego, a także lodowisko rekreacyjne oraz lodowisko z torami do curlingu.

To wszystko na osiedlu między blokami. Basen i lodowisko przyda się wszędzie. Pozostałe zimowe atrakcje zapewne też mogą sprawić radość okolicznym mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym. Wiem jednak też, że już wielkim kłopotem jest tam brak miejsc parkingowych i rosnący ruch na wąskich osiedlowych uliczkach. Co prawda w pobliżu jest pętla Mały Płaszów. Nie za bardzo wyobrażam sobie jednak, by wielbiciele sportów zimowych z całego miasta, całymi rodzinami z nartami i sankami przyjeżdżali tam tramwajem albo autobusem.