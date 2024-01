Moje miasto. Bardzo niewesoło na Wesołej. Stwórzmy tam park zieleni, kultury i sportu

Miasto po to wykupiło Wesołą za 283 mln zł od Szpitala Uniwersyteckiego, by ją zagospodarować dla mieszkańców. Krakowianie w konsultacjach społecznych chcieli tam zieleni, miejsc do wypoczynku, rekreacji, obiektów kultury. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, która miała zagospodarować cenny obszar, zaczęła się zmieniać w agencję nieruchomości. Ogłoszenie o sprzedaży jednego ze znajdujących się tam budynków za 16 mln zł wywołało ogromne oburzenie.

Wystarczy przekroczyć bramę prowadzącą do przyszpitalnego kościoła i prześwitem przejść na tył świątyni. Otwiera się przed nami duża przestrzeń, która mogłaby zmienić się w piękny miejski park. Jest tam wystarczająco miejsca na ogólnodostępne boiska sportowe, które wraz z już istniejącym nieopodal stadionem AWF i boiskami VIII LO mogłyby wejść w skład dużego sportowego kompleksu.

Opuszczone budynki na Wesołej mogłyby zostać wykorzystane przez artystów, krakowskich twórców. Zadomowiła się już tam Capella Cracoviensis, jest Apteka Designu, ale to na razie pierwsi kulturalni osadnicy na bezludnej wyspie. Jeżeli szukać jakichś plusów, to można tam znaleźć oazę ciszy, odpocząć od tłumów. Ale to środek miasta, a miasto musi żyć. Potrzebny jest zapał do tego, by Wesołą ożywić. Wyprzedawanie jej kawałek po kawałku to porażka.