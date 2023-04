Moje miasto. Bałagan w strefie parkowania. W Tarnowie się da, w Krakowie kombinują

Zamysł był może dobry, ale wyszło fatalnie. Radni przegłosowali podwyżki opłat w strefie, ale dla przyjezdnych, którzy mieliby zapłacić w centrum za pierwszą godzinę 9 a nie 6 zł, za drugą – 10, a trzecią - 11 zł! Mieszkańcom płacącym podatki pod Wawelem, mającym Kartę Krakowską, pozostawiono dotychczasową niższą stawkę za pierwszą godzinę, ale... tylko w przypadku opłaty za pomocą aplikacji.

Co jednak jak ktoś nie ma telefonu, zapomniał go wziąć albo właśnie mu się rozładował, czy też nie potrafi lub nie chce korzystać z aplikacji? Pozostają parkomaty, a w tym przypadku krakowianin miał już płacić jak niemieszkaniec. Wojewoda zwrócił uwagę, że to jest przykład nierównego traktowania.

Problem można byłoby rozwiązać w łatwy sposób, polegający na dostosowaniu krakowskich parkomatów do tego, by przyjmowały zróżnicowane opłaty. W urzędzie przekonują, że się nie da, że byłoby to zbyt kosztowne, potrzeba na to dużo więcej czasu...