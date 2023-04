Moje miasto. Auta w Krakowie tylko dla bogaczy?

W europejskich metropoliach znane są różne sposoby na zniechęcanie kierowców do siadania za kółkiem. W Londynie, czy Sztokholmie wprowadzono opłatę za wjazd do centrum. Znany jest też system z Aten, gdzie wyznaczono dni i godziny, w których mogą poruszać się samochody z ostatnią parzystą albo nieparzystą cyfrą tablicy rejestracyjnej. W Niemczech, Francji, czy Austrii postawiono na strefy ekologiczne, do których mogą wjeżdżać auta spełniające normy dotyczące emisji spalin.

To oznacza jednak, że nie wszyscy będą mieć równe prawa do posiadania auta, preferencje otrzymają bogatsi, których stać na droższe pojazdy. Wszystko to dzieje się w czasie, kiedy w Niemczech podobne strefy są likwidowane.

Skoro jednak w Krakowie mamy ok. 650 tys. zarejestrowanych samochodów, to ograniczenia w ruchu są niezbędne. Całodobową strefę można wprowadzić w ścisłym centrum, a na pozostałym obszarze w dni robocze, np. od godz. 8 do 20. Do tego można rozważyć wyznaczenie kilku ulic, którymi z danej podstrefy w rejonie zameldowania będzie można z miasta wyjechać albo wjechać.

Zakazy mają dotyczyć samochodów, które często trzymają się na lakierze, będzie więc ich ubywać. Skoro mamy jednak prawo, zgodnie z którym samochód jest dopuszczony do ruchu, to inny przepis nie powinien zmuszać do jego sprzedaży.

