Moje miasto. A nie mówiliśmy? Czas na (pre)metro w Krakowie

Cieszy nas to, że mieliśmy rację. Martwi, że musiało upłynąć tak wiele czasu, by urzędnicy odkryli coś co odkryto 150 lat temu, gdy na ulicach Paryża, Nowego Jorku czy Londynu nie było wiele samochodów i korków jakie znamy z współczesnych ulic Krakowa. O tym jak budowy podziemnych kolei miały decydujący wpływ na rozwój tych najważniejszych na świecie metropolii nie trzeba dziś przekonywać nikogo.

- Premetro to jest projekt, który na pewno zostanie zrealizowany w pełni - przyznaje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Inwestycja ma być przeprowadzona do 2033 roku. Przejdź do GALERII, by…

Nasza akcja, do której uparcie wracam to był dopiero pierwszy krok. Następnym było zarezerwowanie w budżecie miasta pieniędzy na studium dla premetra w Krakowie. Chodziło o to, by powstało połączenie komunikacji naziemnej z podziemną, oparte na tramwajach, ale z zastrzeżeniem, że w przyszłości, kiedy powstaną wszystkie tunele, można było je zastąpić pociągami metra. Może warto o tym przypomnieć dzisiaj zamiast budować de facto tramwajowe tunele.