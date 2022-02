"Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków". Kontrowersyjny wpis jednego z rzeczników UJ. Jest reakcja uczelni

Na kontrowersyjny wpis Samuela Nowaka w mediach społecznościowych zwrócił uwagę radny miejski Szczecina Dariusz Matecki. Oburzył go fakt, że rzecznik prasowy Instytutu Psychologii UJ, powiązany z Partią Razem, zasugerował na Twitterze "robienie farszu do pierożków z ludzkich płodów, z dzieci". - Proszę o informację, czy osoba, która pisze o robieniu "farszu do pierożków" z płodów ludzkich, powinna być rzecznikiem prasowym Instytutu Psychologii waszego Uniwersytetu - zwrócił się do przedstawicieli UJ Matecki.