Modne brwi 2022 – sprawdź, jakie trendy królują!

Trendy w stylizacji brwi zmieniają się jak w kalejdoskopie. Pamiętacie czas, kiedy mocno wystylizowane brwi w stylu Kylie Jenner podbijały Instagram? To już przeszło do historii! Obecnie na topie jest naturalność i… pełna dowolność! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy najnowsze trendy w stylizacji brwi na 2022. Wybór jest tak szeroki, że każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Sprawdźcie!

Spokojnie, nie musisz mieć wielkich zdolności manualnych, by wykonać perfekcyjny makijaż brwi. Obecne trendy wykluczają idealnie odrysowaną kreskę. Z topowymi makijażami brwi poradzi sobie każda kobieta! Oto trendy, które MUSISZ wykorzystać w swoim codziennym urodowym rytuale!

1. Naturalność:

Myślisz, że czeka cię żmudna praca nad makijażem w stylu no make up? Nic bardziej mylnego! Naturalne brwi to naturalne brwi, dosłownie! Nie musisz z nimi robić kompletnie nic, a i tak wpiszesz się w obowiązujący trend! Jeśli chcesz, możesz pociągnąć włoski bezbarwnym żelem do stylizacji brwi, by ujarzmić najbardziej niepokorne z nich. I tyle wystarczy!

2. Cienkie brwi:

Tak, to nie żart! Trend z lat 90. ponownie wraca na salony! Pamiętacie niteczki, jakie nad oczami nosiła Pamela Anderson? Teraz nie skłaniamy się ku aż takiemu ekstremum, ale cienkie brwi znów są modne. Jednak w przypadku tego typu stylizacji, warto bardzo ostrożnie podejść do tematu, bo nie trudno przesadzić!

3. Brwi puszyste:

To bezapelacyjny numer jeden! Puszyste brwi podbijają Instagram i wybiegi. Tego typu stylizacja odejmuje lat i nadaje twarzy subtelności. Dla osiągnięcia takiego efektu wystarczy mocno zaczesać brwi do góry przy pomocy ulubionego kosmetyku, np. żelu ze szczoteczką lub pomady, a w przypadku ubytków domalować delikatne kreseczki. Co ważne, taki efekt osiągniesz tylko na naturalnych, nie wyskubanych brwiach, więc póki co zapomnij o pęsecie!

4. Laminacja brwi:

To zabieg dla tych z pań, które nie mogą pochwalić się bujnymi brwiami i chciałyby nadać swoim włoskom wymarzony kierunek i je ujarzmić. Procedura polega na zmianie kształtu brwi przy pomocy specjalnego kwasu.

5. Brwi permanentne:

Jeśli chcesz zaoszczędzić rano cenny czas, możesz postawić na makijaż permanentny brwi. To świetne rozwiązanie dla zabieganych kobiet. Ale pamiętaj! Obecnie stawia się na to, by łuk brwiowy wyglądał naturalnie. Ma być gęsty, pięknie się układać i mieć przyciemniony, ale pasujący do karnacji i naturalnych włosów kolor. Makijaż permanentny to decyzja na długi czas, więc warto dokładnie ją przemyśleć!

