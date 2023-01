Modern Talking Band, Zenek Martyniuk i Weekend zaśpiewają dla zakochanych. Walentynki z Królami Disco 11 lutego w Tauron Arenie

Mówiąc o Modern Talking, mamy na myśli takie przeboje, jak „You’re My Heart, You’re My Soul”, „Cheri, Cheri Lady”, „Brother Louie”, „You Can Win If You Want”, „Geronimo’s Cadillac” czy „Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)”. W latach 80. królowały one na wszystkich dyskotekach i prywatkach. Dzięki nim niemiecki duet święcił triumfy po obu stronach Żelaznej Kurtyny. I choć Marek Niedźwiecki nie dopuszczał nagrań niemieckiego duetu na Listę Przebojów Programu III, to winylowych krążków Modern Talking nie brakowało na ówczesnych giełdach płyt.