Mocne uderzenie electro-punka. Koncerty The Soft Moon i Hatari w Krakowie

Electro-punkowy projekt The Soft Moon zagra w Polsce aż trzy razy: w Poznaniu (30 września, Próżność), Warszawie (1 października, Praga Centrum) i Krakowie (2 października, Klub Spotkań Poczta Główna). Projekt został powołany w 2009 roku przez amerykańskiego multiinstrumentalistę, producenta i autora tekstów Luisa Vasqueza. Swoje muzyczne inspiracje czerpią z wczesnych synth-punkowych i post-punkowych zespołów, takich jak: Chrome, Suicide, Danse Society i The Units. The Soft Moon przyjedzie do Polski w ramach trasy promującej najnowszy album “Exister”, którego premiera odbyła się 23 września 2022 roku.