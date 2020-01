Mniej kilogramów, mniej papierosów, mniej alkoholu. Noworoczne postanowienia przegrywają ze słabą wolą

Jak długo udaje nam się w nich wytrwać? Niestety, krótko. Już po kilku tygodniach większość z nas wraca do zgubnych przyzwyczajeń i ulubionych nałogów.

Konsekwencja i silny charakter

- Brakuje nam silnego charakteru, woli, konsekwencji – przekonuje większość ekspertów. Potwierdzają to również badania przeprowadzone m.in. przez CBOS. Wynika z nich, że choć blisko połowa Polaków robi takie postanowienia, to jedynie 10 proc. w nich trwa.

Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że sam szczyt noworocznej listy postanowień zajmują te najtrudniejsze do zrealizowania.

Schudnąć chcą prawie wszyscy, a przecież niełatwo jest wprowadzić rygorystyczny program ćwiczeń (wymaga to sporego wysiłku, niezwykłej dyscypliny i żelaznej konsekwencji), czy długotrwałą dietę (i nie mówimy tu o żadnych „cudownych” rozwiązaniach), by pozbyć się tych paru zbędnych kilogramów „kochanego ciałka”.