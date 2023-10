Mniej betonozy, więcej zieleni, mniej czasu w korkach. Aktywiści przedstawili w Warszawie sto pomysłów na lepsze miasta Bartosz Dybała

Sto pomysłów na lepsze miasta zaprezentowała we wtorek (3 października) przed Sejmem szeroka koalicja ruchów miejskich z całej Polski. Do Warszawy pojechali także społecznicy z Krakowa. - Dużo mówi się o niezdecydowanych wyborcach, ale to właśnie w miastach mieszka 3 na 5 Polaków. Te osoby chcą więcej zieleni, mniej betonozy, mniej czasu w korkach i lepszych miejsc do życia. Dziś te rozwiązania przynosimy jak na tacy. Jeśli partie polityczne chcą zyskać te głosy, muszą uwzględniać miejskie postulaty - przekonywali aktywiści.