Młodzi wykonawcy z krakowskiej sceny alternatywnej na plenerowej scenie 17 czerwca podczas darmowego AreNa Lato Festivalu

Lor to indie-folkowy zespół z Krakowa. W skład zespołu wchodzą cztery utalentowane dziewczyny: Jagoda Kudlińska (wokal), Julia Skiba (piano), Paulina Sumera (tekst), Julia Błachuta (skrzypce). Lor miały okazję zagrać na takich festiwalach jak Spring Break, Slot Art, Soundrive, Gazeta Co Jest Grane, Europejskie Targi Muzyczne, Orange Warsaw Festival, OFF Festival czy Primavera Sound. Zespół uformował się w styczniu 2015 r. (nazwa „Lor” pochodzi od słowa „folklor”). Na AreNa Lato Festival dziewczyny będą promowały nowy album „Panny młode”, który miał premierę 12 maja tego roku.

Duet Sarapata tworzą dwaj mieszkający w Krakowie bracia - Michał i Mateusz Sarapata. Miłość do nostalgicznych melodii wynieśli z akompaniowania zespołowi Lor, a także ze współtworzenia w przeszłości własnej grupy Salk. Po godzinach odkładają gitary, by dać upust swojej największej miłości – klubowej muzyce elektronicznej. Techno w wykonaniu braci Sarapata dalekie jest jednak od banału. To kolorowe, bogate, organiczne i pulsujące dźwięki. Duet ma już w swym dorobku debiutancki zestaw - "EP1". W 2022 r. bracia pojawili się między innymi na takich festiwalach, jak Audioriver, Tauron Nowa Muzyka, Fest Festival, ON Air, Las Festival, Off Scena oraz Wodecki Twist.