Młodzi piłkarze Hutnika Kraków zagrają w CLJ U-15. Sukces drużyny Krzysztofa Świątka

Puławianie mieli do odrobienia aż trzybramkową stratę z pierwszego meczu (Hutnik wygrał u siebie 5:2), ale nie złożyli broni i w pierwszej części spotkania dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Podopieczni Krzysztofa Świątka, trenera drużyny rocznika 2008 od pięciu lat, za każdym razem skutecznie odpowiadali. Bramkę wyrównującą stan rywalizacji na 1:1 strzelił Kacper Boratyński, natomiast na 2:2 Kacper Warjan. Na prowadzenie po skutecznie wykonanym rzucie karnym krakowian wyprowadził Michał Łuczyński.

To znaczący sukces drużyny z klubowej Akademii na Suchych Stawach, która od dawna świetnie prezentuje się nie tylko w rozgrywkach ligowych (Hutnik wygrał w tym sezonie Małopolską Ligę C2), ale i w mocno obsadzonych turniejach towarzyskich. Także w międzynarodowych, o czym informowaliśmy na naszych łamach.

- Jeżeli chodzi o sposób gry, to wracamy do korzeni "krakowskiej piłki", z której zawsze Hutnik był znany. Wszystkie akcje chcemy budować w sposób przemyślany od bramkarza - tak, by zawodnicy musieli rozwiązywać jak najwięcej trudnych sytuacji na boisku już od najmłodszych lat - opowiadał przed trzema laty Krzysztof Świątek, trener drużyny rocznika 2008, a zarazem najlepszy strzelec i kapitan zespołu seniorów oraz asystent szkoleniowców w minionym sezonie II ligi (więcej tutaj).