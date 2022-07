Młodzi ludzie znają już wyniki egzaminu ósmoklasisty. Teraz rozstrzygający moment: zmieniać podanie do szkoły?

Do egzaminu ósmoklasisty w maju przystąpiło ok. 502 900 uczniów, w tym ok. 6 150 obywateli Ukrainy. W województwie małopolskim dających było ok. 45 277 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.), w tym 456 uczniów - obywateli Ukrainy. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i komisje okręgowe przedstawiły 1 lipca wyniki tego egzaminu.

Ósmoklasiści z języka polskiego uzyskali średnio - w skali kraju - 60 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki - 57 proc., z języka angielskiego - 67 proc., z języka niemieckiego - 50 procent.