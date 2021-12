Mistyczny punk grupy Armia. Po trzydziestu latach płyta "Legenda" powraca w nowej edycji

Armia powstała w 1984 roku – i była właściwie supergrupą. W jej skład weszli bowiem uznani twórcy z ówczesnej sceny alternatywnej: wokalista Tomasz Budzyński z punkowej grupy Siekiera oraz gitarzysta Robert Brylewski, który grał wtedy w reggae’owym Izraelu, a miał za sobą działalność w zespołach Kryzys i Brygada Kryzys. Już pierwszy występ Armii w Jarocinie w 1985 roku pokazał, że narodził się wyjątkowy zespół, łączący punkową ekspresję z uduchowionym przekazem.

Kwintesencją tych tendencji okazała się druga płyta formacji. Znajdujący się na niej materiał powstał na mazurskiej wsi, gdzie muzycy związani z zespołem założyli artystyczną komunę. Brylewski inspirował się wówczas jamajskim dubem – w efekcie czego nagrania grupy nabrały głębokiej przestrzeni. Choć nadal był to punk, Budzyński uzupełnił go mistycznymi tekstami, odwołującymi się do chrześcijańskiej gnozy. Tak powstała płyta, która do teraz zachwyca swym brzmieniem i przekazem.