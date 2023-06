Mistyczny punk grupy Armia. Piosenki z legendarnego albumu "Legenda" na żywo 3 czerwca w krakowskim klubie Kwadrat

Kwintesencją tych tendencji okazała się druga płyta formacji. Znajdujący się na niej materiał powstał na mazurskiej wsi, gdzie muzycy związani z zespołem założyli artystyczną komunę. Brylewski inspirował się wówczas jamajskim dubem – w efekcie czego nagrania grupy nabrały głębokiej przestrzeni. Choć nadal był to punk, Budzyński uzupełnił go mistycznymi tekstami, odwołującymi się do chrześcijańskiej gnozy. Tak powstała płyta, która do teraz zachwyca swym brzmieniem i przekazem.