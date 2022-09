Mistrzowie grzybobrania 2022. Zbiory Małopolan robią wrażenie! Są grzyby-giganty, ale rekord wciąż należy do okazu znalezionego pod Tarnowem

Mistrzowie grzybobrania w Małopolsce

Grzyby-giganty. Polski rekordzista został znaleziony pod Tarnowem!

Polski rekordzista znaleziony został 15 września 1977 r. przez pana Henryka Witkiewicza w Piotrkowicach koło Tarnowa. Co ciekawe, grzyb wówczas był rekordzistą światowym - miał ponad metr średnicy i ważył 15 kilogramów. Po konsultacjach w sanepidzie okazało się, że był to szmaciak gałęzisty .

Obecny rekord świata należy do wachlarzowca olbrzymiego (wachlarzowiec to jeden z największych grzybów nadrzewnych, jadalne są tylko jego młode owocniki), znalezionego w Hiszpanii w 2019 roku. Okaz ważył 68,8 kilograma. Znalazca - kucharz Sergio Martínez Valledor potrzebował pomocy kolegów z przetransportowaniem grzyba do bagażnika. Okaz był tak duży, że umieszczenie go w aucie wymagało położenia tylnych siedzeń.