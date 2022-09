Mistrzostwa świata w judo w kata w Tauron Arenie Kraków. Bez medalu w pierwszym dniu zawodów ZDJĘCIA Jerzy Filipiuk

W pierwszym dniu mistrzostw świata w judo w kata, które odbywają się w małej hali Tauron Areny Kraków, nasi reprezentanci nie zdobyli medalu. Najbliżej podium znaleźli się Aleksandra Masterna i Patryk Urban (Satorii Jaworzno) - brązowi medaliści MŚ w Lizbonie w 2021 roku - którzy zajęli czwarte miejsce w Nage no kata U23. Pozostałe cztery polskie pary nie awansowały do serii finałowej. Dziś rywalizują seniorzy w Kime no kata i Kodokan Goshin-Jutsu oraz zawodnicy U-23 w Katame no kata (eliminacje od godz. 9, finały od godz. 14). Chcesz zobaczyć wtorkowe zmagania w kata? Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.