Mistrzostwa Europy w rugby siedmioosobowym, czyli wielki test przed Igrzyskami Europejskim

Kiedy Rosja straciła prawo do organizacji decydującego turnieju mistrzostw Europy w rugby 7, natychmiast rozpoczęło się poszukiwanie gospodarza. Polska, od początku silnie zaangażowana w sprawę, przedstawiła swoją kandydaturę, która spotkała się z uznaniem Rugby Europe i dzięki temu najlepsi rugbiści i rugbistki z całego kontynentu już 1 lipca pojawią się w Krakowie. Dla tego miasta będzie to poważny sprawdzian przed Igrzyskami Europejskimi, które odbędą się w 2023 roku.

Prestiżowy debiut

Chociaż starania o Igrzyska Europejskie w Krakowie budziły kontrowersje, to ostatecznie udało się osiągnąć wielopłaszczyznowy kompromis i w 2023 roku w stolicy Małopolski odbędzie się ta impreza. Na Igrzyskach Europejskich będzie okazja zobaczyć wiele dyscypliny olimpijskich, ale też i takich, które na co dzień rzadko goszczą w telewizji i na pierwszych stronach gazet. Jest to dla nich znakomita szansa promocji, toteż rywalizacja odbywa się tutaj na najwyższym poziomie.