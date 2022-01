Mistrzostwa Europy kobiet 2025 również w Krakowie? Jest na to szansa!

O tym, że Kraków ostatecznie znalazł się na liście potencjalnych organizatorów turnieju poinformował portal lovekrakow.pl. Polska aplikację o organizację mistrzostw Europy kobiet 2025 złożyła pod koniec listopada. Wtedy jednak na liście miast organizatorów Krakowa nie było. Znalazły się natomiast: Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Łódź (stadion ŁKS), Tychy, Warszawa (stadion Legii) i Wrocław. Przełom nastąpił pod koniec 2021 roku, gdy do Krakowa na obchody jubileuszu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyjechał Cezary Kulesza. To wtedy w czasie rozmowy z prezesem MZPN Ryszardem Kołtunem zadeklarował, że Kraków zostanie dopisany do listy miast organizatorów w polskiej aplikacji. Było to pewnego rodzaju nowe otwarcie w relacjach obu prezesów, bo wcześniej MZPN popierał w wyborach kandydaturę rywala w walce o prezesowski stołek Marka Koźmińskiego. Kulesza wydaje się jednak świetnie rozumieć, że musi się liczyć z tak dużym regionalnym związkiem jak Małopolska, stąd ukłon w kierunku Krakowa.