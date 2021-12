Mistrz ucieczek Zdzisław Najmrodzki. Perypetie kryminalisty, który stał się legendą za życia

Brawurowa ucieczka

Kazimierz O. saperkami i łomem wykopał podziemny, długi na osiem metrów tunel z piwnicy pobliskiej szkoły dokładnie do spacerniaka gliwickiego więzienia. Wszystko trwało trzy miesiące.

Do szkoły Kazimierz O. przychodził w nocy, w dzień trwał tam remont. Zamontował oświetlenie w tunelu i kopał, a Sabina N. - matka Najmrodzkiego - wynosiła ziemię w wiaderkach do piwnicy szkoły. Musiała mieć w więzieniu zaufanego strażnika i przez niego przekazywała synowi grypsy, jak idą postępy prac.

Kazimierz O. podstemplował deskami wejście do tunelu na spacerniaku, by nikt niepowołany nie wpadł do środka podczas spaceru. Umieścił tam też wystające z ziemi ostrze, a przekupiony klawisz położył niedużą blaszkę na siatce nad spacerniakiem, by przyszły uciekinier znał dokładnie położenie wlotu do tunelu. I z góry i z dołu.

Zdzisław Najmrodzki stał się legendą za życia Archiwum

Najmrodzki dostał sygnał, że ucieczka ma być 3 września 1989 roku. Zastosował się do planu. Naczelnikowi więzienia w celi zostawił list pożegnalny, wyszedł na spacer i chwilę potem na oczach dwóch strażników po prostu zapadł się pod ziemię i poleciał dwa metry w dół.