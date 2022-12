Mistrz olimpijski Jerzy Rybicki o Międzynarodowym Turnieju Bokserskim „O Złotą Rękawicę Wisły": Taka impreza jest potrzebna

- To mój trzeci pobyt na tym turnieju. Bardzo miło wspominam poprzednie wizyty. Chętnie przyjeżdżam do Krakowa. I dobrze, że odbywa się taka impreza bokserska, bo – moim zdaniem - zawodnicy toczą za mało walk. Są bardzo utalentowani, widać, że chętni do walki, mają serce do niej, chcą boksować, tylko za dużo jest bicia się na ringu. Ja wyszedłem ze starej szkoły bokserskiej Feliksa Stamma: zadaj jeden cios, ale samemu nie dostań. A oni zadają bardzo dużo ciosów, ale i sami otrzymują ich wiele. Na pewno jednak taka impreza jest potrzebna. Gratuluję Arturowi Kowalskiemu, że taką imprezę organizuje co roku – powiedział Rybicki.