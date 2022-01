„Misiek” na wolności. Paweł M., były lider gangu kiboli Wisły, nie przyszedł na swój proces przed krakowskim sądem

„Misiek” jest na wolności od 30 grudnia ub.r. gdy Sąd Okręgowy w Krakowie. przyjął poręczenie majątkowe w postaci hipoteki i gotówki.

- Wobec oskarżonego zastosowano także środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz opuszczania kraju połączonego z obowiązkiem zwrotu paszportu - podawało biuro prasowe sądu.

W piątek 13 stycznia był kolejny termin rozprawy, na którym powinien się pojawić "Misiek", już z wolności. Nie przyszedł jednak do sądu, był tylko reprezentujący go prawnik. Z aresztu doprowadzono za to Grzegorza Z. ps. Zielak. Obaj z „Miśkiem” odpowiadają w sumie za 188 przestępstw, w tym kierowanie gangiem, przemyt i handel narkotykami, rozboje, pobicia i przestępstwa karnoskarbowe. Na piątkowej rozprawie było przesłuchiwanych dwóch świadków, obaj za zamkniętymi drzwiami. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

„Misiek” po złożeniu wyjaśnień faktycznie nie ma teraz obowiązku stawiennictwa na procesie, to jego prawo. Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie dzień przed rozprawą zaszczepił się przeciwko COVID-19 i źle zniósł przyjęcie dawki szczepionki. To też mógł być argument, by nie przychodzić w piątek do sądu.