Mirosław Kalita, trener Cracovii II: Z pewnością stać nas było na więcej

Na pewno tak. Taki postawiono przede mną cel, ale nie został zrealizowany. Na podsumowanie i głębszą analizę przyjdzie jeszcze czas. Trudno mi w tej chwili ocenić, dlaczego się nie udało. Mieliśmy wąską kadrę, na bieżąco trenowało trzynastu zawodników. Trudno było o przećwiczenie jakichś rozwiązań. Dość często trafiali do nas zawodnicy w pierwszego zespołu. Najczęściej byli to Przemysław Kapek, Michał Stachera, Patryk Jodłowski. Musiałem tych zawodników wkomponować w zespół, nie zawsze to funkcjonowało tak, jak bym sobie tego życzył. Może na ich barkach ciążyła zbyt duża odpowiedzialność, nie wszyscy radzili sobie z presją. Jak mówię, na analizę przyjdzie jeszcze czas, nie rozpatrywałem tego w szczegółach.

Tak, można powiedzieć, że to był kluczowy mecz. Chcieliśmy go wygrać, nie mogliśmy kalkulować, grać na remis. Dyspozycja dnia była po stronie Wieczystej, która miała więcej atutów. Rywal był bardziej skuteczny. Mogliśmy inaczej zacząć, Marcin Budziński mógł się inaczej zachować, Sebastian Strózik lepiej dołożyć nogę. Różnie się ten mecz mógł potoczyć, gdybyśmy pierwsi strzelili gola. Ale to już historia.

Trudno gdybać, co by było, gdyby… Podjęto taką decyzję. Ja nie odpowiadam za politykę klubu. Miałem pod opieką zespół rezerw, wyznaczono przede mną cel. Nie został on zrealizowany. Pewnie to też miało wpływ, że byliśmy daleko od czołówki i może to też się przyczyniło do podjęcia decyzji o rozwiązaniu rezerw. Trudno mi wypowiadać się za włodarzy klubu. Biorę na siebie odpowiedzialność za to, że nie zrealizowaliśmy postawionego przed nami celu.

Na pewno ta decyzja wpłynęła demobilizująco na zespół.

Możliwe, że tak zadziałała. W trakcie rundy ogłoszono też listę transferową, na pewno to też miało wpływ na podejście zawodników do poszczególnych spotkań. Marcin Budziński praktycznie całą rundę grał ze złamaną ręką. Podleczył ją, ale uraz wrócił. Sebastian Strózik od trzech miesięcy grał z urazem stawu skokowego. Nikt o tym nie wiedział, a to był spory dyskomfort. To byli kluczowi gracze, na których spoczywała odpowiedzialność za zdobywanie goli. To byli nasi najskuteczniejsi piłkarze. A nie mieliśmy w kadrze nawet drugiego napastnika. Kacper Śmiglewski był w CLJ, Szymon Doba, który był ściągany do drugiego zespołu, też pomagał zespołowi trenera Wojciecha Ankowskiego w utrzymaniu. Tych czynników było dużo. Jeszcze raz powtarzam, brak skuteczności był naszą największą bolączką.

W końcówce sezonu, na ostatnie dwa mecze, wziął pan do składu sporo juniorów. To myślenie perspektywiczne, by się ograli.

Bardzo pozytywnie w tych dwóch spotkaniach wypadł Kamil Konieczny i bardzo dobrze Mikołaj Kociołek – drugi ze środkowych obrońców. Zagrali bardzo solidnie. Z meczu na mecz coraz lepiej bronił Kacper Hamulewicz. Tak na dobrą sprawę to on jest największym wygranym tej końcówki sezonu. Wiecznie był rezerwowym, nie miał możliwości grania. Jak wszedł do bramki, to w pierwszym meczu z Podhalem stracił pięć goli, potem cztery, ale z meczu na mecz bronił coraz lepiej, a w ostatnich dwóch można powiedzieć, że bronił fantastycznie.