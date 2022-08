"Minuta ciszy" to pierwszy polski serial o branży funeralnej. Zobaczymy w nim, jak Robert Więckiewicz otwiera zakład pogrzebowy

Najnowsza produkcja Canal+ Polska to historia emerytowanego listonosza z małego, prowincjonalnego miasteczka, który podejmuje nierówną walkę z bezkompromisowym potentatem branży funeralnej. Kiedy życiowe okoliczności zmuszają go do… otworzenia własnego domu pogrzebowego, jego świat zmienia się bezpowrotnie. "Minuta ciszy" to też intrygujący portret małego, prowincjalnego miasteczka, w którym ludzie żyjący ze sobą i obok siebie tak naprawdę się nie znają. W świecie skrywanych latami tajemnic i rządzących miasteczkiem „układów zamkniętych”, bycie uczciwym staje się coraz trudniejsze. W tle pogrzebowa branża z zupełnie nieznanej strony, z jej szokującymi naturalizmem kulisami.

Oś fabuły opiera się o postać Mietka Zasady, listonosza z małego miasteczka, który nie może doczekać się przejścia na emeryturę. Jego pełne codziennych trudów, ale dość spokojne życie odmienia niespodziewana, samobójcza śmierć przyjaciela - Czesława Majora. Po odmowie pochówku ze strony jedynego domu pogrzebowego w okolicy, bohater postanawia sam założyć firmę pogrzebową, aby odprawić przyjaciela w ostatnią drogę. Przy wsparciu córki zmarłego oraz swojej niepełnosprawnej żony, wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą, Jackiem Wiecznym.