Minister sprawiedliwości nie zgadza się na zwolnienie z odpowiedzialności karnej lekarzy, którzy popełnili błąd medyczny

W minionych latach trzykrotnie pisaliśmy o dramacie naszej Czytelniczki, której maż zmarł, jak ostatecznie orzekł sąd, z winy lekarza jednego z krakowskich szpitali. Batalii sądowej nie było końca i utrzymywana wcześniej przez męża kobieta, ponosząc wysokie koszty adwokackie popadła w biedę. Kiedy po 10 latach(!) otrzymała odszkodowanie – dużo niższe od oczekiwanego - jej stan zdrowia na tyle się pogorszył, że rehabilitacja miała już niewielki sens. To tylko przykład. Najczęściej sprawy sądowe dotyczą rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu i trwają 8-10 lat.

Alternatywą dla takiego scenariusza miałby być system no-fault, w którym nie karałoby się winnych, lecz szukano przyczyn błędu.

– Dziś lekarz, chcąc uniknąć kary robi wszystko, by go ukryć. - Komu to służy? Nikomu. Chcemy budować tzw. kulturę bezpieczeństwa pacjenta i medyka. Jeśli lekarz otrzyma gwarancję, że nie stanie przed obliczem prokuratora, będzie czuł się bezpieczny i wtedy powie co zaszło, co było nie tak, zgłaszając to do rejestru zdarzeń niepożądanych. Wówczas poszkodowany otrzyma w szybkim czasie właściwą pomoc, równocześnie zostanie mu wypłacona rekompensata z Funduszu Rekompensacyjnego przy Rzeczniku Praw Pacjenta(RPP) - bez sądów, biegłych i adwokatów – mówi Robert Mołdoch prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji, członek zespołu ekspertów przy RPP. Mołdoch nie wątpi, że wyniszczające obydwie strony procesy są marnowaniem bezcennego dla pacjenta czasu.