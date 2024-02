Minister Dziemianowicz-Bąk (Lewica): Nie dla gloryfikacji Józefa Kurasia "Ognia"

"Kuraś, dowódca niepodporządkowanego jakiemukolwiek zwierzchnictwu politycznemu oddziału zbrojnego, a także funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, na pewno nie należy do postaci, które powinny być wzorcami dla młodych pokoleń" - oceniono w informacji MRiPS.

Tegoroczne uroczystości w Waksmundzie już bez Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Na wcześniej przygotowanym oficjalnym zaproszeniu na te obchody widnieje jeszcze jako organizator Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - obok Fundacji Pamięć i Wolność. Obecnie to tylko ona pozostaje organizatorem tych uroczystości. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wcześniej brał udział w uroczystościach.

- Teraz Urząd ds. Kombatantów nie współorganizuje obchodów, jedynym organizatorem jestem ja i moja fundacja - mówi nam Jan Kuraś, prezes Fundacji Pamięć i Wolność, wspominając przy tym o oficjalnym stanowisku opublikowanym na stronie MRiPS. Tłumaczy, że zaproszenia były przygotowywane wcześniej, jeszcze w zeszłym roku zostało wystosowane pismo do Urzędu i stąd widnieje on na materiałach jako organizator.

Jan Kuraś dodaje, że Urząd był współorganizatorem w kilku ostatnich latach, osobiście bywał też wtedy na obchodach szef Urzędu. Komentuje też: - Przecież jeszcze w latach 80. i wcześniej były uroczystości - w kościele i na cmentarzu - organizowane i nie było żadnych problemów. Organizowały to komitety społeczne, Związek Więźniów Politycznych przez długie lata. Ale ponieważ się wykruszyli, to później działało stowarzyszenie Rocha, w którym byłem. W 2015 roku założyłem fundację i od tej pory co roku moja fundacja współorganizuje albo organizuje te obchody corocznie - wyjaśnia Jan Kuraś.