Minister Andrzej Adamczyk: wiele osób wyjechało z Małopolski na pielgrzymki do Izraela. Rząd robi wszystko by sprowadzić ich do kraju Aleksandra Łabędź PAP

Zdjęcie ilustracyjne Anna Kaczmarz

Wiele osób wyjechało z Małopolski na pielgrzymki do Izraela. Rząd robi wszystko, by te osoby sprowadzić do kraju, uczestniczy w tym m.in. port lotniczy w Balicach, jesteśmy w kontakcie ze stroną kościelną – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w poniedziałek w Radiu Kraków.