Minionki w Galerii Kazimierz! 8 czerwca będzie żółto, radośnie i pysznie!

Co czeka na małych i dużych fanów Minionków?

Strefa Sportowa: Ciała w ruch! Zagrajmy w minitenisa, piłkarzyki i postrzelajmy do bramek.

Gotowi na Moc Minionków?

Macie w planach rodzinne zakupy? Tym razem urozmaicą Wam je Minionki. Wstęp wolny, dogodna lokalizacja, dużo miejsca - wszystko, co potrzeba, by dzieci bawiły się bez obaw i z uśmiechem na twarzy. Nie czekaj! Zabierz swoje pociechy na Minionki do Galerii Kazimierz! Gwarantujemy niezapomniane wrażenia!